 CaliforniaPreps - Who should be the top WDE in 2023?
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Who should be the top WDE in 2023?

Adam Gorney and Adam Friedman
Rivals.com Video

Adam Gorney and Adam Friedman take a look at top defensive ends Matayo Uiagalelei and Keon Keeley and debate who should be ranked number one at the position.

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