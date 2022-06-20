 CaliforniaPreps - Underclassmen Challenge: WRs vs. DBs part two
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{{ timeAgo('2022-06-20 16:58:09 -0500') }} football Edit

Underclassmen Challenge: WRs vs. DBs part two

David Berry and Corey Gibson
Rivals.com Video

Part two focuses on the top defensive backs in one-on-ones against the wide receivers at the Rivals Underclassmen Challenge in Atlanta!

Featured prospects:
Khristian Dunbar-Hawkins
Boo Carter
Fred Gaskin
Tevis Metcalf
Jontae Gilbert
Jamir Benjamin
Mario Buford
Asaad Brown

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