 CaliforniaPreps - Underclassmen Challenge: WRs vs. DBs part one
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{{ timeAgo('2022-06-20 14:15:18 -0500') }} football Edit

Underclassmen Challenge: WRs vs. DBs part one

David Berry and Corey Gibson
Rivals.com Video

Part one focuses on the top wide receivers in one-on-ones against the defensive backs at the Rivals Underclassmen Challenge in Atlanta!

Featured prospects:
Winston Watkins Jr.
Ksani Jiles
Jordan Anderson
Chris Spence
Micah Gilbert
Jeremiah McClellan
Jo'Ziah Edmond
Kyan Berry-Johnson
Noreel White

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