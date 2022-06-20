 CaliforniaPreps - Underclassmen Challenge: RBs vs. LBs
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{{ timeAgo('2022-06-20 17:15:43 -0500') }} football Edit

Underclassmen Challenge: RBs vs. LBs

David Berry and Corey Gibson
Rivals.com Video

Watch the best running backs and linebackers go at it in one-on-ones at the Rivals Underclassmen Challenge in Atlanta!

Featured prospects:
Jordon Davison
Ladainnian Martin
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Rodney Hill

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