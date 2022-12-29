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UA Game: Prospects' interview videos from Orlando

Cedric Baxter
Cedric Baxter
Rivals.com
Staff

Running back Cedric Baxter and several other elite prospects talk to Rivals from the all-star game in Orlando.

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CLASS OF 2023 RANKINGS: Rivals250 | Team | Position | State

CLASS OF 2024 RANKINGS: Rivals250 | Team | Position | State

CLASS OF 2025 RANKINGS: Rivals100

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Texas RB signee Cedric Baxter

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Colorado RB signee Dylan Edwards

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Okahoma QB signee Jackson Arnold

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Alabama RB signee Richard Young

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USC WR signee Zachariah Branch

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Clemson DT signee Peter Woods

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Oregon OL signee Iapani Laloulu

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Oregon CB signee Daylen Austin

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Marlyand DE signee Dylan Gooden

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Florida DE signee Kelby Collins

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Kentucky TE signee Khamari Anderson

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USC OL signee Micah Banuelos

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Texas A&M CB signee Bravion Rogers

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Notre Dame WR signee Braylon James

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Alabama OL signee Olaus Alinen

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Clemson LB signee Dee Crayton

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South Carolina OL signee Markee Anderson

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Notre Dame RB signee Jeremiyah Love

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Georgia DE signee Samuel M'Pemba

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Georgia LB signee Raylen Wilson

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Oklahoma DB signee Peyton Bowen

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LSU OL signee Zalance Heard

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Florida DB signee Sharif Denson

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Uncommitted DE Ashton Porter

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Ole MIss LB signee Suntarine Perkins

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South Carolina DT signee Xzavier McLeod

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