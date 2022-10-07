News More News
{{ timeAgo('2022-10-07 14:43:23 -0500') }} football Edit

Top Plays: Week of 9/26

David Berry • Rivals.com
Video Director
@RivalsDave

Watch the best catches, sacks and INTs from last week's high school football action, including plays from USC commit Malachi Nelson and four-star DT Hevin Brown-Shuler!

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}