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{{ timeAgo('2022-09-30 13:00:03 -0500') }} football Edit

Top Plays: Week of 9/14

David Berry • Rivals.com
Video Director
@RivalsDave

Watch the best catches, sacks and INTs from last week's high school football action, including plays from Alabama commit Caleb Downs, Michigan commit Zack Marshall and five-star ATH Mike Matthews!

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