 CaliforniaPreps - The Opening: RBs vs. LBs
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The Opening: RBs vs. LBs

Woody Wommack and David Berry
Rivals.com Video

Check out the best 1on1 reps from the running backs and linebackers at The Opening 2021!

Featured Prospects:
Raleek Brown
Trevor Etienne
Leviticu Su'a
CJ Hicks
Daniel Martin


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