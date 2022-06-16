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Rivals Underclassmen Challenge: Media Night for big event

Adam Gorney and Dave Berry
Rivals.com

ATLANTA – The media night portion of the Rivals Underclassmen Challenge was held Thursday evening in Midtown Atlanta. Here is a sample of the interviews conducted by Rivals recruiting director Adam Gorney with prospects as they arrived.

The camp portion of the Rivals Underclassmen Challenge will be held on Friday.

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