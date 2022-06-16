Rivals Underclassmen Challenge: Media Night for big event

ATLANTA – The media night portion of the was held Thursday evening in Midtown Atlanta. Here is a sample of the interviews conducted by Rivals recruiting director Rivals Underclassmen Challenge Adam Gorney with prospects as they arrived.
The camp portion of the
will be held on Friday. Rivals Underclassmen Challenge
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