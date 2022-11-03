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Respect My Decision Podcast: Interview with QB coach Danny Hernandez

Adam Gorney and Dave Berry
Rivals.com

Rivals recruiting director Adam Gorney's weekly podcast features an interview with quarterback coach Danny Hernandez, who trained new Alabama commit Julian Sayin.

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