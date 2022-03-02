 CaliforniaPreps - RCS Los Angeles: WRs vs. DBs part two
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{{ timeAgo('2022-03-02 12:46:28 -0600') }} football Edit

RCS Los Angeles: WRs vs. DBs part two

David Berry • Rivals.com
Video Director
@RivalsDave

Part two focuses on the top reps from the defensive backs in one-on-ones vs. the wide receivers.

Featured prospects:
Justyn Rhett
Smith Snowden
Khristian Dunbar-Hawkins
Isaiah Rubin

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