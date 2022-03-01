 CaliforniaPreps - RCS Los Angeles: OL vs. DL part two
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RCS Los Angeles: OL vs. DL part two

David Berry • Rivals.com
Video Director
@RivalsDave

Part two focuses on the top defensive linemen in one-on-ones against the offensive linemen.

Featured prospects:
LeVar Talley
Aydin Breland
Elijah Rushing
Stanley Raass
Sua Lefotu

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