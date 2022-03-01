 CaliforniaPreps - RCS Los Angeles: OL vs. DL part one
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RCS Los Angeles: OL vs. DL part one

David Berry • Rivals.com
Video Director
@RivalsDave

Part one focuses on the top performances from the offensive linemen in one-on-ones against the defensive linemen.

Featured prospects:
Eugene Brooks
Micah Banuelos
Douglas Utu
Elishah Jackett
Zak Yamauchi
Raymond Pulido
Kamilo Raass
Cole Millward

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