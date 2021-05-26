 CaliforniaPreps - RCS Los Angeles: OL vs. DL part one
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RCS Los Angeles: OL vs. DL part one

David Berry • Rivals.com
Video Director
@RivalsDave

Part one focuses on the top offensive linemen in one-on-one action against the defensive linemen at the Rivals Camp Series stop in Los Angeles.

Featured prospects:
Eugene Brooks
BJ Tolo
Misael Sandoval
Tapuvae Amaama
Iapani Laloulu
Nate Maier
SJ Alofaituili

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