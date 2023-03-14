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{{ timeAgo('2023-03-14 17:33:40 -0500') }} football Edit

RCS LA: WRs vs. DBs part two

David Berry • Rivals.com
Video Director
@RivalsDave

Watch the top defensive backs in one-on-ones against the wide receivers at the Rivals Camp Series stop in Los Angeles!

Featured prospects:
Dijon Lee Jr.
Khristian Dunbar-Hawkins
Jett White
Duvay Williams
LaRue Zamorano
Daryus Dixson
Jayden Crowder
Tay Lockett
Jeilani Davis
Zech Fort
Davis Andrews

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