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{{ timeAgo('2023-03-14 15:46:20 -0500') }} football Edit

RCS LA: WRs vs. DBs part one

David Berry • Rivals.com
Video Director
@RivalsDave

Watch the top wide receivers in one-on-ones against the defensive backs at the Rivals Camp Series stop in Los Angeles!

Featured prospects:
Jordan Anderson
Jonah Smith
Davon Mitchell
Marcus Angiuli
Marcus Harris
Kayden Dixon-Wyatt
Phillip Bell
Zacharyus Williams

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