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{{ timeAgo('2023-03-14 11:04:12 -0500') }} football Edit

RCS LA: OL vs. DL part one

David Berry • Rivals.com
Video Director
@RivalsDave

Watch the best reps from the offensive linemen as they go one-on-one with the defensive linemen at the Rivals Camp Series stop in Los Angeles!

Featured prospects:
Douglas Utu
King Large
Alai Kalaniuvalu
Houston Kaahaaina-Torres
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