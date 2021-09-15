 CaliforniaPreps - Plays of the Week: Sept. 10-11
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Plays of the Week: Sept. 10-11

David Berry • Rivals.com
Video Director
@RivalsDave

This week's best plays are headlined by 2022's No. 1 wide receiver Luther Burden and Penn State commit Nicholas Singleton.

Prospects featured:
Luther Burden
Derrieon Craig
Pierce Clarkson
Zion Turner
Nicholas Singleton
Conrad Hussey
Marvin Jones Jr.

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