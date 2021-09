Plays of the Week: Sept. 1-2

This week's best plays are headlined by four-star linebacker Enai White and Texas QB commit Maalik Murphy.

Prospects featured:

2024 LB Simeon Coleman

2022 QB Maalik Murphy

2022 LB Enai White

2022 QB Josh Hoover

2022 QB Jordan Nabors

2023 WR Zachariah Branch

2024 LB Carmel Crunk