 CaliforniaPreps - Plays of the Week: Sept. 1-2
News More News
{{ timeAgo('2021-09-08 13:14:13 -0500') }} football Edit

Plays of the Week: Sept. 1-2

David Berry • Rivals.com
Video Director
@RivalsDave

This week's best plays are headlined by four-star linebacker Enai White and Texas QB commit Maalik Murphy.

Prospects featured:
2024 LB Simeon Coleman
2022 QB Maalik Murphy
2022 LB Enai White
2022 QB Josh Hoover
2022 QB Jordan Nabors
2023 WR Zachariah Branch
2024 LB Carmel Crunk

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}