 CaliforniaPreps - Plays of the Week: Oct. 7-9
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Plays of the Week: Oct. 7-9

David Berry • Rivals.com
Video Director
@RivalsDave

This week's top plays are headlined by Notre Dame commit CJ Williams and Oregon commit Tetairoa McMillan.

Featured prospects:
Tetairoa McMillan
Quincy Craig
KJ Winston
CJ Williams
Richard Young
Yarun McMath
David Bailey
D'Wanye Winfield
Andrew Cervantes
Aidan Gousby

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