 CaliforniaPreps - Plays of the Week: Nov. 4-6
News More News
{{ timeAgo('2021-11-10 12:45:54 -0600') }} football Edit

Plays of the Week: Nov. 4-6

David Berry
Rivals.com Video

Watch this week's best plays from across the country, including five-star Clemson QB commit Cade Klubnik and four-star Ohio State WR commit Caleb Burton!

Featured prospects:
Mabrey Mettauer
Nate Kurisky
Cade Klubnik
Amari Niblack
Jobarre Reed
Montay Weedon
Caleb Burton
Nico Iamaleava
Bo Edmundson

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}