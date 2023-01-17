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Nico Iamaleava talks early enrollment

Woody Wommack and David Berry
Rivals.com Video

Woody Wommack catches up with Vols quarterback Nico Iamaleava to talk about how things have been since enrolling at Tennessee.

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