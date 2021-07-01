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CaliforniaPreps - Michigan State QB commit Katin Houser talks Spartans at Elite 11
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football
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Michigan State QB commit Katin Houser talks Spartans at Elite 11
MANHATTAN BEACH, Calif. --
Michigan State quarterback commit Katin Houser is one of several top quarterbacks from around the country competing in the annual Elite 11 event. Rivals.com's Adam Gorney caught up with Houser to talk Spartans. Watch their full conversation below.
Certain data provided by STATS, LLC
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