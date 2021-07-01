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Michigan State QB commit Katin Houser talks Spartans at Elite 11

Adam Gorney
Rivals.com

MANHATTAN BEACH, Calif. -- Michigan State quarterback commit Katin Houser is one of several top quarterbacks from around the country competing in the annual Elite 11 event. Rivals.com's Adam Gorney caught up with Houser to talk Spartans. Watch their full conversation below.

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