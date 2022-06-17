 CaliforniaPreps - LIVE from Atlanta: Rivals Underclassmen Challenge
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LIVE from Atlanta: Rivals Underclassmen Challenge

Rivals.com
Staff

ATLANTA – The Rivals Underclassmen Challenge was held Friday at Eddie S. Henderson Stadium in Midtown Atlanta. Check out our analysts' opinions and observations during the marquee event.

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