 CaliforniaPreps - Justyn Martin commits to UCLA
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{{ timeAgo('2021-10-28 16:15:19 -0500') }} football Edit

Justyn Martin commits to UCLA

David Berry and Adam Gorney
Rivals.com Video

Adam Gorney checks in with four-star quarterback Justyn Martin to break down his commitment to the Bruins.

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