 CaliforniaPreps - Jordan Lockhart on Ole Miss commitment
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Jordan Lockhart on Ole Miss commitment

David Berry and Adam Gorney
Rivals.com Video

Adam Gorney catches up with 2024 athlete Jordan Lockhart to discuss his recent commitment to the Rebels.

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