 CaliforniaPreps - Future 50: OL vs. DL
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{{ timeAgo('2022-07-18 11:30:50 -0500') }} football Edit

Future 50: OL vs. DL

Woody Wommack and David Berry
Rivals.com Video

Watch every rep from the offensive and defensive linemen in one-on-ones at the Future 50 in Bradenton, Florida.

Featured prospects:

OL:
Knijeah Harris
Amir Herring
Cayden Green
Francis Mauigoa
Miles McVay

DL:
Dashawn Womack
Jordan Renaud
David Stone
Collins Acheampong
Ernest Willor

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