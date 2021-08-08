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Four-star WR CJ Williams commits to Notre Dame

Adam Gorney
Rivals.com

Adam Gorney sits down with four-star wide receiver CJ Williams about his commitment to the Fighting Irish.

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