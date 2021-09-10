 CaliforniaPreps - Flashback Friday: Alabama QB Bryce Young
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Flashback Friday: Alabama QB Bryce Young

Woody Wommack and Adam Gorney
Rivals.com

Woody Wommack and Adam Gorney look back at Crimson Tide QB Bryce Young and what made him a five-star prospect in high school.

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