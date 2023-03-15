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Class of 2027 QB Daniel Mielke talks Georgia offer, early recruitment

Clint Cosgrove • Rivals.com
National Recruiting Analyst
@Rivals_Clint

DOWNEY, Calif. – The first stop of the Rivals Camp Series was Sunday in Southern California and the quarterback group was arguably the strongest. Amongst the talented group was Daniel Mielke II and despite never playing a snap of high school football he was one of the best quarterbacks in attendance.

Following the camp, Mielke sat down to discuss his early offers, a game day visit to Georgia and more.

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L.A. RIVALS CAMP SERIES: Recruiting Rumor Mill | Gorney Awards | Camp MVPs | Players who outperformed their ranking | Combine participants punch tickets to Sunday's camp

RIVALS RANKINGS WEEK

Sunday: Who should be No. 1?

Monday: Five-Star Countdown

Tuesday: New 2025 Rivals250 revealed | Gorney's thoughts | Ten players on the rise

Wednesday: New offensive position rankings | QB rankings breakdown | RB rankings breakdown

Thursday: New defensive position rankings

Friday: New state rankings

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IN HIS OWN WORDS...

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