 CaliforniaPreps - All-American Bowl: WRs vs. DBs
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{{ timeAgo('2022-01-06 08:22:57 -0600') }} football Edit

All-American Bowl: WRs vs. DBs

Woody Wommack and Sam Spiegelman
Rivals.com Video

Watch the best receivers and defensive backs in one-on-ones from the East and West combined practice at the All-American Bowl!

Featured prospects:
Kevin Coleman
Trevell Mullen
Barion Brown
Kyion Grayes
Isaiah Bond
Julian Humphrey
CJ Williams
Isaiah Sategna
Tobias Merriweather

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