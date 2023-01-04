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{{ timeAgo('2023-01-04 17:30:02 -0600') }} football Edit

All-American Bowl: East vs. West skill players' one-on-ones

David Berry • Rivals.com
Video Director
@RivalsDave

Watch the best skill position one-on-ones from day two of practice at the All-American Bowl in San Antonio.

Featured prospects:
Brandon Inniss
Carnell Tate
Jalen Brown
Jonas Duclona
Cordale Russell
Rueben Owens II
Kayin Lee
Nathaniel Joseph
Whit Weeks

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